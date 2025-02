Parcheggio a due piani, si affida l’appalto. Intervento da 1,8 milioni in piazzale Cervi

Dopo il palazzetto dello sport è pronto a partire un nuovo cantiere a Cantù questa volta in piazzale Cervi, a ridosso del centro città di fronte alla caserma dei carabinieri di via Manzoni, dove verrà realizzato un nuovo parcheggio a due piani. La gara per l’affidamento dei lavori ha preso il via e si conta di partire con l’intervento vero dopo la fine dell’estate. Come per il palazzetto si tratta di un intervento atteso da lungo tempo per risolvere almeno in parte il problema della mancanza cronica di parcheggi nel centro della Città del Mobile.

Piazzale Cervi è sempre stato considerato strategico per la sua posizione, di fronte alla caserma dei carabinieri e a due passi da piazza Marconi, l’area in cui si svolge il mercato e che durante il resto della settimana viene utilizzato come parcheggio. Il progetto prevede di raddoppiare il numero di stalli disponibili realizzando un autosilo a due piani con due ingressi, da via Manzoni e da via Murazzo. Il costo dell’opera è di 1,8 milioni di euro e verranno destinati i fondi concessi dal ministero per la realizzazione del comando di Polizia locale, risparmiati grazie al ribasso d’asta ottenuto in sede di assegnazione dell’opera.

Del resto anche il nuovo parcheggio avrà una funzione pubblica visto che il primo piano verrà destinato alle auto dei carabinieri impiegati nella caserma cittadina. Nel piano sopraelevato, a disposizione del pubblico, troveranno posto almeno una settantina di stalli. Dopo la pubblicazione del bando le aziende avranno tempo un paio di mesi per manifestare il loro interesse e presentare un’offerta, poi si procederà alla selezione e all’affido vero e proprio. L’obiettivo è concludere l’autosilo entro la fine del 2026.