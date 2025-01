Paletti dissuasori per chi occupa i posti residenti

Giro di vite contro i furbetti della sosta a Cernobbio, ovvero i turisti e i proprietari delle seconde case che, specialmente durante i fine settimana, parcheggiano nei posti riservati ai residenti. A partire da ieri è iniziata la posa dei paletti dissuasori, in accordo con gli assegnatari, sugli oltre 200 stalli gialli che ogni anno il Comune concede alle famiglie residenti in paese. "Stiamo portando avanti per l’anno 2025 un nuovo piano urbano del traffico che vedrà la sua completa applicazione nell’anno 2026 – spiega il sindaco Matteo Monti (nella foto) –. Questa regolamentazione, che prevede la posa dei paletti dissuasori, consente finalmente l’utilizzo degli stalli solo per gli effettivi assegnatari e non più per coloro che abusivamente sostavano negli stalli gialli. Continuiamo a venire incontro ai bisogni dei cittadini, cercando sempre di trovare adeguate soluzioni". Per il ritiro di paletti e chiavi, la società concessionaria Abaco e gli operatori comunali incaricati saranno disponibili nei seguenti giorni e orari nella biblioteca comunale in via Cinque Giornate 2, dietro il municipio.

La distribuzione avverrà questo pomeriggio in biblioteca, dalle 15 alle 18, per gli assegnatari della zona 2 eccetto largo Perlasca, via Libertà, Ponte Nuovo e via Adda. Sabato dalle 15 alle 18 sempre in biblioteca sarà la volta degli assegnatari delle zone 1, 3, 4 e 5. Mercoledì 29 dalle 9 alle 11 si procederà alla consegna agli assegnatari della zona 6 eccetto il centro civico, mentre sabato 1 febbraio sarà la volta dei residenti di Rovenna dalle 15 alle 18 al centro civico. Per gli assegnatari in largo Perlasca, via Libertà 2, Ponte Nuovo e il centro civico di Rovenna i paletti non saranno posizionati su ogni singolo stallo, ma all’entrata e all’uscita dell’area riservata.

Ro.Can.