Omicidio a Oltrona, Manul Millefanti e l'ultima foto insieme all'amico Luca De Bonis poco prima di morire

Oltrona San Mamette (Como), 23 gennaio 2024 – Durante la serata passata insieme, Luca De Bonis, l’uomo di 33 anni di Appiano Gentile arrestato con l’accusa di aver ucciso Manuel Millefanti, ha scattato una foto con l’amico, e l’ha subito pubblicata su Facebook. “Per questa sera bastano.. diciamo di sì” ha scritto, riferendosi alle tante bottiglie vuote di vino e birra, forse anche qualche grappa, rimasta vuote sul tavolo.

In mezzo a loro due, a mezzanotte e mezza, che guardano verso l’obiettivo contenti e soddisfatti. La morte di Millefanti, è avvenuta qualche ora dopo, alle 4, all’interno di quella stessa casa di via Marconi 4 in cui viveva la vittima. Una coltellata ha raggiunto al petto il quarantatreenne, lasciandogli solo il tempo di fare una telefonata alla madre e pronunciare un nome, Luca, dal quale i carabinieri sono partiti per risalire all’identità del principale sospettato, il suo amico Luca De Bonis. Arrivando a rintracciarlo nel primo pomeriggio di ieri, Sottoposto a fermo in serata, dopo essere stato interrogato dal sostituto procuratore di Como Antonio Nalesso.