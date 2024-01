Oltrona San Mamette, 43enne trovato morto in casa: si sospetta l’omicidio

Oltrona San Mamette (Como), 22 gennaio 2024 – Tragedia nel Comasco, nella notte tra domenica e lunedì: un uomo di 43 anni è stato trovato senza vita nel salotto della sua casa in via Marconi, a Oltrona San Mamette. A scoprire il corpo, la madre della vittima, che abita in una villetta accanto.

Dalle prime indagini dei carabinieri, emerge che il 43enne sarebbe stato accoltellato. L'ipotesi, quindi, è che si tratti di omicidio. Gli investigatori sono sul posto per i rilievi.