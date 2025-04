Museo dedicato a Ezio Frigerio. Dieci giorni per trovare il gestore

C’è tempo fino a fine mese per trovare il gestore del nuovo museo di Villa Candiani che ospiterà le opere del grande scenografo Ezio Frigerio e i costumi di Franca Squarciapino, sua moglie e premio Oscar per il Cyrano de Bergerac del regista Jean Paul Rappeneau. Iniziati nel 2023 sono quasi terminati i lavori per la realizzazione del museo che costerà, solo per la sua messa in opera, quasi due milioni di euro. Fondi importanti, la maggior parte dei quali ottenuti attraverso finanziamenti pubblici: 800mila euro grazie ai bandi emblematici di Fondazione Cariplo, mezzo milioni di euro dal Ministero della Cultura e il resto con fondi propri della città di Erba. Dopo due bandi andati deserti il Comune è alla ricerca del gestore che si occuperà della “tutela, la valorizzazione e la fruizione pubblica del futuro museo“ e non riceverà nessuna sovvenzione dall’ente. L’auspicio è che a farsi avanti possa essere la fondazione Frigerio-Squarciapino che si è costituita l’anno scorso. L’edificio dovrebbe essere pronto entro i prossimi due mesi. L’obiettivo è riuscire ad aprire il museo entro la fine del 2025 o a inizio del 2026.