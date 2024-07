Mozzate, tenta di rubare una moto e ferisce il proprietario che si era accorto dell’incursione: arrestato per rapina

Mozzate (Como) – È entrato di notte insieme a due complici nel cortile di un palazzo del centro di Mozzate con l’intento di rubare alcune moto che erano parcheggiate nei garage, ma non ha fatto i conti con i legittimi proprietari che si sono accorti della loro presenza e sono scesi di corsa in cortile. Alla fine solo uno di loro è stato arrestato, Cheggour Walid, 18 anni cittadino italiano di Limido Comasco, che non è riuscito a scappare come gli altri due e anzi ha reagito lanciato una delle moto che stava rubando contro il legittimo proprietario, l’uomo è caduto a terra riportando alcune ferite per fortuna non gravi.

Il giovane ha aggredito e minacciato anche i militari della Stazione Carabinieri di Turate, supportati dalle pattuglie delle Stazioni Carabinieri di Appiano Gentile, Cermenate e dal Radiomobile. Alla fine gli sono stati contestati i reati di tentata rapina impropria aggravata in concorso, resistenza, violenza, minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale, false attestazione sulla sua identità e lesioni ai danni del proprietario della motocicletta, inoltre i militari gli hanno notificato anche un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, poiché il giovane risultava evaso qualche giorno prima dal proprio domicilio. Il 18enne pregiudicato è stato portato al carcere di Como.