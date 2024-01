Morti nel Suv in fondo al lago: Tiziana Tozzo, addio in Calabria. Riposerà vicino alla madre

Como, 14 gennaio 2014 - Tiziana riposerà per sempre in Calabria, la sua terrà d’origine, dove è nata ed è cresciuta e dove verrà anche seppellita e sarà celebrato il suo funerale. Quando ancora non si sa.

La data delle esequie non è stata ancora fissata, perché il sostituto procuratore Giuseppe Rose, che si sta occupando dell’incidente che la sera dell’Epifania è costato la vita a lei e a Morgan, non concederà il nulla osta prima di domani.

Tiziana Tozzo, che aveva 45 anni ed era mamma di un adolescente di 14, era originaria del Reggino: è lì che i familiari hanno deciso che riposerà per sempre, accanto a sua madre.

A Cantù, dove abitava da tempo, verrà comunque celebrata una messa di suffragio e sarà organizzato un momento di commiato per gli amici, i colleghi e le persone che la conoscevano.

L’addio a Morgan Algeri, pilota e sommozzatore di 38 anni, avverrà invece a Brembate Sopra, nella Bergamasca, il suo paese.

In base ai primi risultati dell’autopsia Tiziana e Morgan sono morti annegati, dopo essere precipitati nel lago di Como a bordo della Mercedes GLC 220 di Morgan. Morgan verosimilmente ha cercato di salvare Tiziana dopo essere riuscito ad aprire la portiera dell’auto mentre si inabissava fino a 15 metri e a tirarla fuori dall’abitacolo, senza però avere il tempo e sufficiente fiato nei polmoni per riemergere entrambi. La dinamica dell’incidente resta invece tutta da chiarire. Morgan stava per accompagnare a casa Tiziana, che frequentava da poco, dopo aver cenato insieme. Forse ha commesso un errore di guida, come accaduto solo qualche giorno prima a Colico dove una 56enne milanese ha ingranato la prima invece della retro precipitando le Lario dopo un salto di 40 metri dal promontorio di Piona, oppure si è verificato un guasto meccanico. Una risposta potrebbe arrivare dall’analisi dei dati registrati sulla scatola nera del veicolo, che Morgan aveva da ottobre.

L'auto ripescata dal Lago di Como

"Le indagini sono in corso e non possiamo esprimere commenti sul veicolo coinvolto nell’incidente, ma daremo naturalmente tutto il nostro supporto alle autorità per lo svolgimento delle necessarie indagini – spiegano e rassicurano da Mercedes Italia -. Abbiamo appreso di questo tragico incidente con il più profondo rammarico ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie per la perdita dei loro cari coinvolti".