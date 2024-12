Morta di inedia in solitudine e trovata dopo un anno. Ultimo saluto a Nirvana

Si svolgeranno martedì mattina i funerali di Nirvana Brkic, la donna di 57 anni originaria di Fiume, trovata senza vita il 29 novembre nella sua abitazione in città murata. Le esequie sono state fissate alle 9 alla parrocchia di Rebbio. La Procura ha dato il via libera ai funerali, dopo gli accertamenti tecnici e autoptici, che non hanno evidenziato alcun segno di violenza ma, allo stesso tempo, nemmeno indizi di una evidente malattia. La causa del decesso, avvenuto forse un anno fa, potrebbe quindi essere da ricondurre a una condizioni di forte inedia. Ipotesi compatibile con le condizioni di fatiscenza in cui è stata trovata l’abitazione. La donna non aveva figli né parenti, e sarà quindi il Comune a farsi carico della cerimonia funebre.