Donna di 57 anni trovata morta. Era deceduta da qualche mese

Morta da mesi, in una casa comunale del centro storico, in via Cesare Cantù 51. La scoperta del corpo senza vita, quasi mummificato, di Nirvana Brkic, 57 anni, originaria di Fiume, è stata fatta ieri, quando un vicino di casa, sentendo un odore sospetto, ha chiamato il 118. I vigili del fuoco hanno forzato la porta dell’appartamento chiuso dall’interno, trovato in condizioni fatiscenti. La polizia scientifica ha svolto i rilievi in attesa che il magistrato di turno decida quali ulteriori accertamenti svolgere, per capire la causa e la data della morte. Dalle prime verifiche, sembra che la donna non avesse figli né parenti. Pa.Pi.