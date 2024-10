Como, entra in negozio e picchia l’ex fidanzata. Poi l’aggredisce di nuovo in pronto soccorso

Monte Olimpino (Como), 29 ottobre 2024 – Irrompe sul posto di lavoro della compagna, la aggredisce e poi fugge. Si ripresenta da lei al pronto soccorso ma viene arrestato. È successo a Monte Olimpino, in provincia di Como, dove un 42enne originario della provincia di Torino dovrà rispondere di lesioni aggravate e minaccia aggravata. L'arresto è avvenuto dopo un episodio di violenza che si è verificato in un centro commerciale, dove l'uomo, geloso e preoccupato dopo aver visionato il telefono della compagna, ha devastato un negozio, aggredendo e trascinando la donna in uno sgabuzzino.

L'aggressione, avvenuta la sera di venerdì 25 ottobre, ha attirato l'attenzione di una guardia giurata, che è intervenuta per mettere in sicurezza la donna e allontanare l'aggressore, il quale è riuscito a fuggire portando con sé lo smartphone della vittima. La donna, una 47enne di Como, è stata trasportata in ospedale con evidenti lesioni sul viso e sul collo.

Si aprono le porte del Bassone

Durante la permanenza al pronto soccorso, l'uomo si è presentato in stato di ebbrezza e ha aggredito nuovamente la compagna, costringendo il personale a contattare il 112. Gli agenti hanno arrestato l'uomo e lo hanno condotto in Questura. Il pubblico ministero di turno ha disposto il suo trasferimento presso il carcere del Bassone di Como, anche in considerazione deiconsiderando i precedenti reati e la gravità degli atti compiuti.