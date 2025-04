Menaggio, controlli sulla statale Regina: oltre 3.300 euro di sanzioni

Menaggio, 28 aprile 2025 – Un totale di 8 violazioni per oltre 3.300 euro di sanzioni, e 10 punti decurtati dalle patenti. E’ il risultato dei controlli svolti questa mattina dalla polizia stradale e della Questura di Como, sulla statale Regina, che avvengono ormai quotidianamente per garantire la sicurezza del traffico e il rispetto dell’ordinanza di Anas che – su un tratto specifico e puntualmente segnalato - regolamenta il transito di mezzi pesanti, dai camion ai pullman.

Le violazioni più significative sono state commesse da due bus turistici, ai quali è stata fatta fare inversione di marcia, e da un autocarro. Al primo pullman è stata elevata una sanzione da 87 euro per l’inosservanza dell’ordinanza, al secondo una sanzione di 2.097 euro totali, per mancato rispetto dell’ordinanza, foglio di viaggio non compilato e violazioni relative al periodo di riposo giornaliero. Dieci punti sulla patente decurtati e sanzione per l’autista di un autocarro, trovato senza l’assicurazione obbligatoria e senza aver indossato le cinture di sicurezza. I divieti, che rimarranno in vigore, sono ormai noti, ma non abbastanza: riguardano i veicoli di lunghezza superiore agli 11 metri, tranne gli autobus, dal km 19+700 al km 23+500 direzione nord, dalle 6.30 alle 21. Inoltre dalle 14 alle 19.30 dello stesso tratto direzione Como, dalle 6.30 alle 14 per i veicoli di lunghezza superiore ai 9.1 metri, e dalle 6.30 alle 21, a tutti quelli superiori agli 11 metri. Infine direzione Como, 24 ore su 24, per gli autobus superiori agli 11 metri.