Rozzano, auto si scontra con il tram in via Curiel: traffico in tilt

Rozzano, 28 aprile 2025 - Spettacolare incidente nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16 a Quinto Stampi frazione di Rozzano. Una Toyota, sulla quale viaggiavano un giovane di 22 anni e una ragazza di 20, si è scontrata con un tram all’incrocio tra via Curiel e via Isonzo, nei pressi dell’area commerciale Fiordaliso.

Rozzano, l'incidente tra auto e tram in via Curiel

Secondo le prime ricostruzioni lo schianto si è verificato quando, il tram stava attraversando l’incrocio e l’auto, proveniente da via Isonzo, per cause ancora da accertare, ha impattato contro il mezzo pubblico ed è stata trascinata per alcuni metri. Nell’urto, la vettura ha abbattuto anche un impianto semaforico. Il conducente dell’auto è rimasto ferito dopo lo scontro, ma non risulterebbe in gravi condizioni. Contusa la ragazza. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i soccorsi del 118 di Milano e gli ispettori ATM. A causa dell’incidente, il traffico nell’area commerciale ha subito forti rallentamenti, con gravi disagi per la circolazione. Bloccata anche la linea 15 del tram, nel tratto tra Gratosoglio e Rozzano.