Lodi, vandalizzati sede e pullmino degli Old Rags del baseball: parte la raccolta fondi

Lodi, 28 aprile 2025 – Danneggiati sede e pullmino degli Old Rags, ma la squadra di baseball non si arrende e per rimettersi in piedi, lancia una raccolta fondi online. Anche lo sport finisce nel mirino di vandali senza scrupoli che, entrando in azione, hanno minato un’associazione di Lodi. Si tratta degli Old Rags. E ora, per via del vandalismo subito, i giocatori di baseball dovranno far fronte a importanti spese.

“Purtroppo, la notte del 22 aprile 2025, la nostra sede e il nostro pulmino di squadra sono stati seriamente danneggiati. Vetri rotti, attrezzature rovinate. E il nostro mitico mezzo, che ci accompagnava ovunque, è ora inutilizzabile” testimoniano gli atleti. Ora, confidando nella generosità di sostenitori e cittadini in genere, gli Old Rags Lodi, storica squadra di baseball della città, hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe. “Ci è venuta questa idea per ripartire. È stato un duro colpo, ma non ci arrendiamo. Il baseball - precisano- ci ha insegnato a rialzarci dopo ogni strikeout”. “Con questa campagna - si legge - chiediamo il vostro aiuto per riparare e rimettere in strada il nostro pullmino, ripristinare gli spazi comuni della nostra sede, sistemare il materiale danneggiato, mettere di nuovo in sicurezza la nostra casa Old Rags, tornare a giocare e accogliere i nostri ragazzi in un posto sicuro e dignitoso. Insieme possiamo fare un fuoricampo di solidarietà”.

La raccolta fondi è arrivata a 3.700 euro ed è raggiungibile a questo link. Quanto raccolto fino ad oggi, infatti, non basta per effettuare tutte le riparazioni. Nel frattempo la speranza è di dare un nome ai responsabili per assicurarli alla giustizia.