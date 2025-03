Massi sulla ferrovia a Verceia. Stop alla circolazione dei treni

VERCEIA (Sondrio) Rimarrà chiusa almeno fino a domani la ferrovia che collega Chiavenna con Colico, interrotta a Verceia da una frana che ieri mattina si è abbattuta sulla strada dei Cavalli, nei pressi dell’imbocco della galleria ferroviaria. Attorno alle 11.30 alcuni grossi massi si sono staccati dalla montagna finendo sulla carreggiata e sui binari, in prossimità del passaggio a livello. Per fortuna in quel momento non stavano passando auto e treni altrimenti le conseguenze sarebbero state gravissime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Protezione civile che hanno chiuso la strada, in attesa dell’intervento del geologo che dovrà valutare la situazione. Non è la prima volta che succede, lo scorso anno in un paio di occasioni a giugno e poi a luglio grossi massi sono finiti sulla strada vecchia che costeggia il lago e la galleria di Mina, verso Nuova Olonio, anche in quel caso si era deciso d’interrompere la linea ferroviaria perché un masso si era fermato a ridosso del muretto che delimita la ferrovia. Questa volta è andata ancora peggio visto che i massi sono rotolati sulle rotaie. Già il nome dell’area “La frana“ racconta molto della realtà di un territorio estremamente fragile, dove basta un po’ più di pioggia com’è accaduto in questi giorni per innescare lo scivolamento verso valle di blocchi sparsi di roccia e detriti. Ieri Rfi e Trenord hanno immediatamente bloccato le corse dei treni. Questa volta sarà necessario anche rimuovere i massi che sono finiti sui binari e riparare i danni. Da ieri sono in funzione degli autobus sostitutivi che fanno la spola da Colico a Chiavenna: ieri viaggiavano semivuoti, ma oggi ci sarà l’assalto dei pendolari e gli studenti, molti dei quali sono diretti a Milano per riprendere i corsi universitari. Ro.Can.