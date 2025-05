Incidente a Maslianico, moto si schianta contro un’auto: morto centauro 51enne

Como, 31 maggio 2025 – Tragico incidente stradale, all’alba di sabato, in via Roma a Maslianico, nel Comasco.

Poco prima delle 6, un uomo di 51 anni è morto dopo che la sua moto si è scontrata con un'auto ed è rimasta incastrata sotto la vettura. L’impatto è stato molto violento e, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Dopo l’allarme sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, anche con l’elisoccorso decollato in emergenza. Ma le condizioni dell’uomo sono apparse subito disperate: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul luogo dell’investimento. Era presente anche una donna di 59 anni, anch'essa soccorsa.

Sul posto anche le forze dell’ordine, che si sono occupate di tutti i rilievi per accertare l’esatta dinamica e le responsabilità dello schianto. La strada è rimasta chiusa per diverso tempo, con pesanti ripercussioni al traffico per permettere ai carabinieri di completare i rilievi tecnici e ai vigili del fuoco di intervenire per la messa in sicurezza.