Paura ieri pomeriggio

a Tirano, per una bimba

di 6 anni che si è ferita a causa di una caduta dalla bicicletta. L’incidente è avvenuto verso le 18.30 in via Ido Pedrotti, dove è stata mandata subito un’ambulanza della Croce Rossa di Sondrio, che l’ha portata in pronto soccorso

in codice giallo. Un’ora prima, in via delle Industrie sempre

a Tirano, sono state soccorse una donna di 41 anni con

una bimba di 4 anni, anche loro cadute dalla bicicletta.