Inter, il sogno sfumato della Champions e le reazioni dei vip “bauscia” da Ligabue a Gad Lerner: “Sconfitti ma sempre nerazzurri”

Milano, 1 giugno 2025 – Ci hanno creduto, ci hanno sperato, hanno lottato assieme alla squadra, chi da casa, chi a Monaco, chi dallo schermo di un telefonino. Il giorno dopo il crollo di un sogno, dal triplete alla manita, il popolo nerazzurro fa i conti con la batosta firmata Paris Saint Germain. E così quella che poteva essere la quarta coppa Champions anziché prendere il volo per Milano è planata ai piedi dell’Arco di Trionfo.

Enrico Mentana

Nerazzurri alle prese con la delusione e l’amarezza per una débâcle all’Allianz Arena di Monaco che poteva essere un po’ meno rovinosa. Ma anche con l’affetto e la riconoscenza per la squadra. All’insegna del “noi in finale ci siamo arrivati, qualcun altro no”. Come lascia intendere Enrico Mentana su Instagram: “Abbiamo reso felice chi vive delle sconfitte altrui, e ci siamo sentiti ancora più uniti a chi ha la nostra stessa passione”. Mentana riconosce che “sarebbe da stupidi nascondere la catastrofe di ieri sera: ci hanno travolti dal primo all’ultimo minuto...”.

Mentana sul suo profilo Instagram ha reso onore al Paris Saint Germain

Enrico Bertolino

Un altro Enrico dalla granitica fede nerazzurra, questa volta il comico e cabarettista Bertolino, che a Monaco c’è andato ma…. sarebbe stato meglio di no. “Sarebbe da dire io (non c’ero) ma non è così – racconta su Instagram –. Ero lì con tifosi di ogni età. Li ho visti credere, sorridere, poi arrabbiarsi, piangere e soffrire. Loro han giocato, noi no. È il calcio ragazzi. Chi vince festeggia, chi perde si giustifica. Ma la squadra si ama, sempre, e il pensiero va al grande Ernesto Pellegrini”.

Enrico Bertolino ha corredato le sue riflessioni su Instagram con un'immagine dall'Allianz Arena

Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan si consola ricorrendo a un consolatorio “è stata comunque una bellissima esperienza”. La “non rabbia” da tifoso – “è stata una sconfitta talmente netta e umiliante che quasi non fa manco rabbia”, scrive sui social – perché comunque è stata “un’esperienza bellissima con la mia famiglia e i tanti tifosi incontrati in giro”. Una serata finita male e una mattina cominciata peggio per la famiglia Cattelan, che ringrazia chi “ci ha aiutato coi cavi della batteria della macchina altrimenti restavo a Monaco...”. Peccato non abbia incontrato sulla sua strada il tennista Fabio Fognini, anche lui nella capitale della Baviera per la finale. Le ironie dei follower anti interisti avranno risollevato l’umore a Cattelan? “Da triplete a triniente”, gli risponde beffardo Simo_ruggeri. “Anche per noi bellissima esperienza! Grazie Paris!”, rincara la dose barbapa. C’è da dubitarne.

Giacomo Poretti

Attenzione invece a fare delle ironie con Giacomo Poretti, del trio “Aldo, Giovanni e Giacomo”. Almeno in queste ore, a ferita ancora aperta, non risulterebbero gradite. Messaggio “secco” ai suoi follower di Instagram: “Quando la Juve perde o il Milan io non mando messaggi sarcastici perché so di ferire. Io amo l’Inter e mai manderò messaggi quando voi di altre squadre perderete. Grazie vecchia squadra nerazzurra”.

Gad Lerner domenica su Facebook ha indossato la maglia nerazzurra e ha riaffermato la sua fede e il suo affetto per l'Inter

Gad Lerner

Riconoscenza che arriva anche da un altro nerazzurro granitico come il giornalista Gad Lerner, sorridente su Facebook con addosso la maglia dell’Inter e una dichiarazione a metà fra la politica e la fede calcistica: “Oggi mi sono svegliato più che mai internazionalista ed europeista”. Fra i commenti – ironici e in alcuni casi anche decisamente perfidi – spicca quello di Stefano Spivach da Udine: "Internazionalista ed europeista? Nessuno è perfetto...”.

Ligabue

E il Liga? Il Liga canta su Instagram. Il cantautore emiliano, una vita da mediano e da grande interista, oggi pubblica il refrain del suo successo “Urlando contro il cielo” – correva l’anno 1991 – e un grido di battaglia: “Siamo sempre con voi, non vi lasceremo mai. Forza Inter”. “Oggi più che mai sono orgoglioso di essere interista!!!”.

All'Allianz Arena a Monaco c'era un altro grande tifoso interista, il tennista Fabio Fognini

Altri vip interisti – come Paolo Bonolis, Max Pezzali o Elenoire Casalegno –hanno adottato per ora la consegna del silenzio. Perché a volte una sconfitta va elaborata più che commentata.