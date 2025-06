Morta Patrizia Bedori, ex consigliera comunale del Movimento 5 Stelle a Milano. Sala: “Ci ha lasciato una battagliera”

Milano, 1 giugno 2025 – Lutto in Comune a Milano: è morta Patrizia Bedori, fra i fondatori del Movimento 5 stelle milanese, ex consigliera comunale brevemente candidata a sindaco nel 2016, quando vince le 'primarie’ pentastellate salvo poi ritirarsi e lasciare il posto a Gianluca Corrado. Consigliera comunale dei 5 stelle si è poi ricandidata nel 2021 con la lista Milano in comune.

Era malata da tempo ed è stata lei stessa a dare l'annuncio su Facebook ad aprile dopo essere stata dimessa dall'ospedale: “La diagnosi è stata netta, sono dovuti alla mia principale malattia, il linfoma ha ormai preso il sopravvento. Mi hanno dimesso con un foglio con cui viene prescritta l'assistenza domiciliare per cure palliative”. "Sono serena - ha scritto -, ho avuto una vita piena, dal lavoro nel campo del design come direttore commerciale di importanti aziende, alla politica e soprattutto ho una meravigliosa famiglia, sono stata molto fortunata perché più che un marito ho avuto un angelo al mio fianco che mi ha sopportato per 30 anni e un meraviglioso figlio di cui vado fiera”. “Non ho meriti speciali se non uno: non aver mollato mai sui miei principi e di questo davvero ne vado fiera” ha aggiunto concludendo con un consiglio: “difendete il futuro dei nostri ragazzi contro la speculazione, contro il consumo di suolo, contro i tagli all'ambiente, contro il riarmo, non delegate ad altri, attivatevi, schieratevi, fatevi sentire a iniziare da domani all'Anteo (vedi post precedente). Fatemi e fatevi questo regalo”.

"È stata una battagliera consigliera comunale - ha riconosciuto il sindaco Giuseppe Sala -. Le mie condoglianze alla sua famiglia”.