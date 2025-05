Como, truffa i turisti sul lungolago con il gioco delle tre campanelle: denunciato 38enne

Como, 31 maggio 2025 – Sul lungolago di Como, tra i turisti, aveva allestito un banchetto con il gioco delle tre campanelle. Denunciato e allontanato dalla Polizia di Stato.

Verso le 15.30 di venerdì, una volante della polizia è stata indirizzata sul lungolago Mafalda di Savoia, in quanto era segnalato un uomo intento ad intrattenere i turisti con il gioco delle tre campanelle.

Alla vista degli agenti, il 38enne ha subito cercato di allontanarsi raccogliendo il tavolino di fortuna che aveva, ma è stato fermato e controllato. Con sé aveva, oltre al materiale per il gioco d’azzardo, campanelle e pallina di metallo, la somma di circa 190 euro e 150 dollari americani, probabile frutto dell’attività illecita, il tutto sequestrato dai poliziotti.

Una volta in Questura sul conto del 38enne, un rumeno senza fissa dimora e senza documenti di identità, non è emerso alcunché in quanto sconosciuto agli archivi di polizia, ma è stato denunciato in stato di libertà per aver messo in atto il gioco d’azzardo e sanzionato amministrativamente con un Ordine di Allontanamento in base al Regolamento di Polizia Urbana.

All’atto del controllo non è stato individuato nessun complice del rumeno, solitamente utilizzati come esca in questi giochi di strada, ma sono in corso accertamenti per identificarlo.

Verso sera, attorno le 19.30 una seconda segnalazione al 112 NUE, ha riferito le medesime dinamiche del pomeriggio, questa volta descrivendo gli autori del gioco come quattro persone di etnia sudamericana, il controllo delle volanti sul luogo della segnalazione non ha riscontrato la presenza dei quattro soggetti.