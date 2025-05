Incidente in Pedemontana, il dubbio da chiarire: il pullman andava a una velocità doppia del camion tamponato

Lomazzo (Como), 24 maggio 2025 – Mentre il conducente del bus su cui lunedì è morta la maestra di 43 anni Domenica Russo usciva dalla Terapia intensiva di Varese, la Polizia stradale di Busto Arsizio ha recuperato gli zainetti e gli altri effetti personali degli scolari che viaggiavano sul pullman, li ha portati a scuola e riconsegnati.

Le indagini si stanno occupando di recuperare i referti, i dati completi e verificati di tutti i soggetti coinvolti, e ogni atto necessario a configurare i titoli di reato su cui gli agenti dovranno lavorare, in attesa di avere gli esiti delle verifiche più tecniche.

Non solo l’autopsia, svolta dal medico legale Giovanni Scola su incarico della Procura di Como, dal cui referto emergerà esattamente il tipo di impatto cui è andata incontro la vittima, ma anche le analisi dei video e la ricostruzione delle rispettive velocità di pullman e camion al momento del tamponamento. Velocità che, secondo una prima stima puramente visiva, potrebbero essere state molto differenti: addirittura quella del pullman quasi il doppio di quella del cassonato per il trasporto terra contro cui si è schiantato mentre entrambi viaggiavano sulla corsia di destra.

Nel frattempo sta appunto meglio l’autista del bus, un sessantenne di Somma Lombardo, finito in ospedale in codice rosso con la perforazione di un polmone e lesioni interne. In ospedale a Varese, è stato trasferito in reparto e non appena possibile sarà interrogato. Al momento è indagato con l’ipotesi di omicidio stradale. Di fatto, quello che rimane da capire, è ancora cosa abbia causato lo schianto e il motivo per cui l’autista, pur viaggiando su un rettilineo autostradale con piena visibilità, senza altri veicoli intorno e solo il camion davanti, non sia riuscito a rallentare né a evitarlo.