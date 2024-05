Mariano Comense, trovato e arrestato l’uomo che ha accoltellato la compagna dopo la rottura

Mariano Comense, 7 maggio 2024 – È stato trovato e arrestato dai carabinieri di Mariano Comense, l’uomo di 66 anni ricercato da domenica notte, accusato di aver aggredito a coltellate la convivente con cui aveva avuto una breve relazione, che stava cercando di allontanarlo. Dopo averla trascinata in bagno, l’aveva colpita almeno sei volte con un grosso coltello da cucina. Oggi pomeriggio i militari della Tenenza sono riusciti a individuarlo e a sottoporlo a fermo di indiziato di reato. Ora si trova al Bassone: oltre al tentato omicidio della donna, che non è in pericolo di vita, deve rispondere della rapina di 500 euro e del danneggiamento causato dal tentativo di appiccare un incendio dentro casa, in via Montegrappa.