L’orgoglio artigiano. Il Festival del legno nella Città dell’arredo

CANTÙ (Como)Quando si parla di arredo e design è impossibile non pensare a Cantù, la Città del Mobile, forte di un brand di qualità riconosciuto nel mondo per il su misura e l’altissima qualità dei suoi prodotti. "Il nostro è un distretto produttivo straordinario che vanta centinaia d’imprese artigiane, designer e professionisti del settore – spiega Isabella Girgi (nella foto), assessore alle Attività economiche di Cantù –. Un ecosistema unico che abbraccia l’intera filiera del legno-arredo e del design, andando ben oltre il prodotto finale del mobile: dai materiali come legno, marmo e ferro, fino alle finiture, vernici, maniglie e cerniere. Questa rete di competenze e specializzazioni rende Cantù un punto di riferimento di eccellenza per l’altissima qualità, l’innovazione e la capacità di offrire soluzioni su misura".

In questi giorni tanti imprenditori e artigiani di Cantù lasceranno aziende e botteghe alla volta della Fiera di Rho, per mostrare al mondo le collezioni a cui hanno lavorato in questi mesi. "Sono tante le aziende canturine presenti al Salone del Mobile, sia come espositrici sia come fornitori. Sul territorio, sono moltissimi i cittadini che respirano il profumo del legno sin dall’infanzia: è una tradizione, una passione a cui Cantù ha dedicato un evento capace di raccontare e valorizzare il saper fare: il Festival del Legno, giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione, che tornerà in autunno in una veste ancora più importante. Un appuntamento che mette in rete tutto l’anno – già da oggi quindi – artigiani, designer, scuole, istituzioni e tutte le figure chiave del settore, creando un’occasione unica di confronto e promozione.

Roberto Canali