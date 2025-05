La gita finita in tragedia. Velocità, guasto o malore: sull’incidente costato la vita a Domenica Russo ogni ipotesi è aperta

Lomazzo (Como) – Il pullman arriva in velocità sulla corsia di destra della Pedemontana, arriva a ridosso del camion che lo precede, non rallenta e forse non frena, se non all’ultimissimo istante. Subito si alza una nuvola di polvere bianca che da quel momento avvolge e nasconde tutto, tranne un’ultima e incontrollata sbandata del bus su cui viaggia la scolaresca. È l’esatto istante in cui Domenica Russo, insegnante elementare di 43 anni, residente a Sesto Calende, nel Varesotto, smette di vivere, sul colpo.

Le indagini della Polizia Stradale di Busto Arsizio partono da queste immagini di una telecamera posizionata su un ponte pochi metri prima del punto di impatto, dalle quali si nota subito che il pullman procede a una velocità nettamente superiore a quella del camion che lo precede. Un mezzo pesante destinato al trasporto terra, che in quel momento era senza carico. La nuvola che si alza dopo l’impatto, sono i residui di materiale rimasti nel cassone, poca roba, scagliata in ogni direzione dalla violenza dell’urto.

Non rallenta e non cambia direzione il pullman, nonostante la corsia libera alla sua sinistra, se non quell’ultimo sussulto causato non si sa se da una sterzata in extremis o dal rimbalzo dei due mezzi che si urtano. L’autista, un sessantenne di Somma Lombardo, sarà estratto poco dopo con un polmone perforato e varie lesioni interne, per le quali è stato necessario il ricovero in Terapia Intensiva all’ospedale di Varese. Ma vivo. Al suo fianco l’insegnante, che viaggiava seduta al primo posto, con la cintura regolarmente allacciata, era invece già morta.

A quel punto è scattata la macchina dei soccorsi: in nove minuti sono arrivati i primi mezzi di 118 e vigili del fuoco, che hanno raggiunto i bambini, alunni delle classi prime e quarte della scuola primaria di Cazzago Brabbia, provincia di Varese, di ritorno da una gita al Museo del Cavallo giocattolo di Grandate, nel Comasco. Tutti visitati, messi sotto osservazione ma di fatto illesi. La Procura di Como al momento ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio stradale, in attesa di capire quale sia stata la reale causa di quell’impatto, cosa abbia impedito all’autista di rallentare, frenare, deviare. I due mezzi sono stati messi sotto sequestro, il pullman completamente sventrato nella parte anteriore e il camion, guidato da un uomo di 47 anni di Appiano Gentile, che è uscito dalla cabina contuso ma senza nulla di grave.

Nelle prossime ore il magistrato di turno darà incarico per svolgere l’autopsia sul corpo della vittima, e deciderà quali accertamenti tecnici portare avanti, tra cui quelli meccanici sul mezzo che ha causato l’incidente. Ma intanto la Stradale di Busto Arsizio sta lavorando per raccogliere qualunque elemento possa essere utile a ricostruire gli ultimi metri percorsi dal pullman, anche andando per esclusione.

Le testimonianze di chi ha vissuto il momento dell’incidente saranno certamente importanti per ricostruire esattamente cosa ha determinato il tamponamento tra il pullman che stava accompagnando una scolaresca in gita e un tir e la morte di Domenica Russo, l’insegnante di 43 anni di Sesto Calende, vittima dell’urto avvenuto lunedì pomeriggio sulla Pedemontana. Ma più di ogni altra cosa, le risposte determinanti arriveranno dagli accertamenti tecnici e dai rilievi, come spesso accade in questi casi, dove la risposta scientifica ha la meglio su ogni suggestione che possa condizionare la memoria di chi vive eventi traumatici. Atti dovuti che partono dall’acquisizione delle immagini che hanno ripreso l’incidente, dalle misurazioni e dall’analisi di pullman e camion per ricostruire il punto di impatto e le posizioni di entrambi.

Ma anche il calcolo della velocità a cui procedevano, al di là di quando già si nota del video: un pullman che procede velocemente verso il camion, forse al doppio della velocità, stando a quanta strada copre in pochi attimi. Oltre all’autopsia sulla vittima, che servirà a integrare le informazioni sul momento dell’impatto, saranno disposti, come atto dovuto, anche tutti gli accertamenti sanitari e tossicologici, necessari anche quando non si hanno dubbi sul loro esito negativo.

Sono i punti di partenza di un’indagine che sarà portata avanti dalla Polizia Stradale di Busto Arsizio, che dovrà capire innanzi tutto un aspetto: cosa sia accaduto all’autista del bus, un sessantenne di Somma Lombardo, comune del Varesotto, provincia da cui proveniva la scolaresca. Un malore, una distrazione, un problema meccanico che gli ha fatto perdere il controllo su guida o freni. Nulla può essere escluso in questo momento, dove i rilievi svolti nell’immediatezza non hanno evidenziato nessuna particolare criticità. Il conducente del pullman, che risulta indagato dalla Procura di Como per omicidio stradale, è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Varese.

Nel frattempo è del tutto rientrato l’allarme per i trenta bambini che viaggiavano sul pullman, prime e quarte della scuola primaria di Cazzago Brabbia, che stavano tornado a casa con il loro carico di divertimento dopo la visita a Museo del Cavallo Giocattolo di Grandate. Visitati in posto dal 118, sono stati ulteriormente valutati in ospedale, prima di escludere qualunque conseguenza o problema. Ora si aprirà il capitolo dell’assistenza psicologica per evitare che questo trauma possa interferire con il loro futuro.