Lo Snodo in stazione. Locali al sodalizio fino dicembre 2027

Dopo mesi di rinvii e parecchie polemiche il Consorzio Erbese ha rinnovato la convenzione all’associazione Lo Snodo per gestire gli spazi della stazione cittadina. "La firma della nuova convenzione è il frutto di un percorso partito da una proposta presentata con altre 66 realtà del territorio - spiega il presidente dell’associazione Simone Pelucchi - Adesso potremo dedicarci a tempo pieno a progettare attività per i giovani e la comunità". Lo Snodo avrà in gestione gli spazi della stazione di Erba fino a dicembre del 2027. In sei anni l’associazione ha realizzato oltre 370 eventi, 18 progetti finanziati, 12 scuole coinvolte; collaborazioni con 30 amministrazioni. L’aula studio è rimasta aperta per oltre 4700 ore con 8400 accessi e 820 frequentatori. La convenzione era scaduta alla fine del luglio scorso, ma il rinnovo è stato rallentato per l’opposizione dell’amministrazione di Erba che avrebbe voluto utilizzare in altri modi alcuni dei locali. A favore de Lo Snodo si erano pronunciate diverse associazioni anche attraverso una raccolta di firme che ha superato le 8mila adesioni.