Un viaggio nel carcere a immagini

È interamente dedicata al carcere Bassone di Como la mostra fotografica che rimane aperta fino al 16 maggio, ogni giorno dalle 14 alle 19 e la mattina su richiesta chiamando il 389.6718301, allestita all’interno del Municipio di Menaggio, organizzata dalla Pastorale Giovanile e dalla Caritas Vicariale. "Un’oasi di cemento" è il sottotitolo che conduce in un viaggio "vicino e lontano", all’interno della casa circondariale comasca. A Carugo, alla libreria Libri al 7 di via Baracca, fino al 10 maggio sono invece esposte le foto di Fabrizio Galli che raccontano i luoghi del cibo in carcere. Pa.Pi.