Como, lite e botte ai turisti americani: denunciati due ragazzi di 22 e 23 anni

Como, 16 aprile 2024 – La lite con i turisti americani, poi le botte. La scorsa notte la pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in viale Geno verso l’1,:30, per una segnalazione di lite in strada sul lungolago, nella quale due delle persone coinvolte erano poi fuggite lasciando sul posto una coppia di stranieri con qualche contusione, poi medicati.

La polizia, dopo gli accertamenti, ha denunciato a piede libero due ragazzi di 22 e 23 anni di origini nordafricana e residenti a Cucciago, entrambi con precedenti di polizia per reati contro la persona e gli stupefacenti, per i reati di violenza a pubblico ufficiale, commessi nei confronti dei poliziotti che li hanno portati in Questura, lesioni personali e per l’inosservanza del Foglio di via obbligatorio dalla città di Como, che gravava sul più grande.