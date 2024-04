Paura al Pronto Soccorso, 22enne fa irruzione per aggredire la ex: accoltellati due dipendenti e un paziente che provano a fermarlo

Milano, 15 aprile 2024 – Paura questo pomeriggio agli Istituti Clinici Città Studi in via Jommelli: un ragazzo di 22 anni ha fatto irruzione nel Pronto soccorso gremito di gente armato di coltello e ha accoltellato tre persone.

I fatti si sono svolti verso le 17 di oggi lunedì 15 aprile nella clinica in zona Città Studi: in base alla prima ricostruzione un 22enne italiano si è presentato in via Jommelli e ha cercato di aggredire l’ex compagna che si era recata in ospedale per una visita medica.

Per bloccarlo sono intervenuti due dipendenti della clinica: un addetto alle pulizie di 57 anni e un infermiere di 56 anni. A quel punto il giovane ha estratto un coltello e ha colpito i due uomini, che sono rimasti feriti alla gamba e al fianco. Colpito anche un paziente di 70 anni, anche lui intervenuto per bloccare il giovane e rimasto ferito a una mano. I tre sono comunque riusciti a immobilizzare il 22enne. Nel frattempo, il personale della clinica ha allertato il 112.

Sul posto sono quindi intervenuti i militari del nucleo Radiomobile dei carabinieri, che hanno infine fermato il giovane e portato in caserma.

Notizia in aggiornamento