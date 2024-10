Giro di Lombardia sul lago. Sabato il centro bloccato

La città si sta preparando alla passerella dei campioni del Giro di Lombardia che sabato si aggiudicheranno la classica nell’arrivo sul lungolago, a piazza Cavour. Pesanti le conseguenze sulla viabilità in centro: già a partire dalle 14 di domani e fino alle 23 di sabato sarà in vigore il divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli in piazza Cavour, in via Cairoli e via Fontana lo stop sarà a partire dalle 8 di venerdì. Vietata la sosta anche in viale Vittorio Veneto, largo Borgonovo, viale Puecher, il primo tratto di viale Masia e via Sinigaglia ma a partire dalle 18 sempre di venerdì. Nei Giardini Maggiolini vietato l’accesso dalla mezzanotte.

Divieto di sosta dalle 8 alle 18 di sabato sulle strade interessate dalla corsa da via Zampiero, via Rienza, viale Giulio Cesare, viale Roosevelt e ancora viale Innocenzo fino a via Bixio e poi salendo verso via per San Fermo e fino a via Bellinzona, largo Spluga e Borgovico. Sabato, dalle 11,30 alle 21 e comunque fino al termine della corsa è vietato percorrere il lungo lago Trento e Trieste, nel tratto tra piazza Matteotti e via Cairoli. I ciclisti scenderanno da Camnago, raggiungendo Borgovico e poi pedaleranno fino al traguardo sul lungolago, in piazza Cavour, dove avverrà anche la premiazione.