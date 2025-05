L’acqua del lago. Quando arrivò la prima goccia

Giocare a consegnare al Lario una data di nascita, promuovendo il giorno 18 maggio come candidato a ricevere la prima goccia di acqua che contribuì a riempire il suo alveo. In occasione della giornata internazionale dei Musei, il 18 maggio alle 21, TeatroGruppo Popolare organizza, nella sede di via Castellini 7 a Como, lo spettacolo “L’acqua del lago“, durante il quale i componenti del corso di drammaturgia della compagnia, a partire dall’improvvisa sparizione del lago, hanno immaginato e imbastito tra di loro alcune brevi storie di vita quotidiana nell’intento di omaggiare con tenerezza le sponde lacustri. "Il Lago di Como – spiegano – è uno dei laghi più affascinanti d’Italia, ha una storia antica che affascina scienziati e appassionati di geologia. Secondo alcune ipotesi basate su studi geologici e analisi dei sedimenti, si pensa che il lago si sia formato circa diecimila anni fa, alla fine dell’ultima era glaciale. Ma potrebbe essere nato proprio il 18 maggio di quell’anno?".

Le ricerche scientifiche indicano che, durante il riscaldamento climatico che seguì la glaciazione, le grandi calotte di ghiaccio si ritirarono, lasciando spazio a vallate e bacini d’acqua. In particolare, le vallate preesistenti si riempirono di acqua, formando i laghi come il nostro. In un’ipotesi affascinante, alcuni ricercatori hanno suggerito che il momento esatto in cui il bacino si riempì potrebbe essere stato il 18 maggio, basandosi su modelli climatici e sui dati di sedimentazione. Questa data, simbolicamente, rappresenterebbe il giorno in cui il Lago di Como è nato dal ghiaccio e dalla terra. L’ingresso è a offerta libera, info@teatrogruppopopolare.it

Pa.Pi.