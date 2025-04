La riscoperta del Lario: quattro secoli di stampe

TREMEZZINA (Como)

Preziose e raffinate stampe che consentono di riscoprire il territorio del Lario attraverso le immagini storiche delle località che si avvicendano lungo le sue sponde. Il Museo del Paesaggio del Lago di Como di Villa Mainona a Tremezzina, inaugura domani la mostra "Elogio del Lago. Viaggio alla riscoperta del Lario nella Collezione Bordoli Crivelli Visconti", che rimarrà aperta al pubblico fino al 31 maggio. La mostra, curata da Francesco Trippini, è stata realizzata su iniziativa degli eredi per ricordare la figura di Giorgio Bordoli Crivelli Visconti, economista per formazione e dottore commercialista di professione, grande studioso di storia, iconografia e letteratura che nell’arco della sua carriera ha costruito un’estesa raccolta di stampe del Lario dal XVI al XIX secolo composta da oltre ottocento pezzi. Così la mostra, in cui è esposta una selezione di lavori italiani e stranieri, si integra con le stampe della collezione permanente del museo, anch’esse provenienti dalla collezione di Bordoli. "Elogio del Lago" è un racconto del territorio attraverso le opere realizzate dagli artisti che si sono avventurati alla scoperta dei luoghi più suggestivi. Partendo dalla città di Como, lungo un arco temporale di quattro secoli, il viaggio continua seguendo le tappe della navigazione dello storico Paolo Giovio, che percorse l’intero giro del lago in sei giorni. Fra gli autori italiani delle vedute compaiono Girolamo Mantelli, Giuseppe Bisi, Giuseppe Elena, accanto agli stranieri Carolina e Federico Lose, Joseph Rebell, Carl Johan Billmark, Johan Jakob Wetzel, Louis Cherbuin e Johan Jakob Falkeisen, o Johan Jakob Meyer. Info: museodelpaesaggio@comune.tremezzina.co.it. Paola Pioppi