La nuova arena del basket fa già scuola sulla carta

La nuova arena del basket, in costruzione in corso Europa, fa già scuola ed è stata candidata alla diciannovesima edizione del “Premio Asi Sport & Cultura“, promosso dalla sigla che riunisce le Associazioni sportive e sociali italiane. La candidatura di Cantù Arena stata formalizzata nella sezione “Impiantistica e promozione sportiva“, per le innovative opere di realizzazione edile e finanziaria a conferma del valore strategico dell’iniziativa per il territorio.

La cerimonia di proclamazione del vincitore si terrà sabato pomeriggio a Roma nel Salone d’Onore del CONI, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, del presidente del CONI, Giovanni Malagò, di Marco Mezzaroma numero uno di Sport e Salute, dei vertici del Credito Sportivo rappresentati da Beniamino Quintieri e Antonella Baldino, da Claudio Barbaro a capo di Asi. La giuria composta da personalità di rilievo del mondo dello sport, del giornalismo, delle istituzioni e dell’imprenditoria, è attualmente impegnata nella selezione.

"Cantù Arena rappresenta il primo caso di Project Financing senza rivalsa nel settore degli sport ed è stato anche il primo progetto italiano ad applicare la cosiddetta “Legge Stadi“ nella sua interezza - spiega la società - Il processo di costruzione dell’opera è interamente finanziato, grazie a un solido impianto economico".