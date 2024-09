Sfrecciano su un grosso suv e scappano all’alt seminando il panico. Il ragazzo alla guida non aveva neppure la patente

Como – Due ragazzi comaschi, una di 20 anni e il compagno di 21, sono stati denunciati dopo essere stati fermati a bordo di un'auto la notte appena trascorsa. I due, entrambi con precedenti penali e di polizia, sono stati bloccati verso le 2.30 di questa notte, dopo che una volante della polizia li ha notati transitare a bordo di un grosso suv di nuova generazione. Gli agenti hanno deciso di procedere ad un controllo intimando l'alt, ma l'auto ha accelerato la marcia, ingaggiando un inseguimento a tutta velocità.

La corsa è terminata nei pressi di un quartiere popolare a sud di Como, dove i due ragazzi hanno abbandonato la vettura e sono fuggiti a piedi in direzioni diverse. Gli agenti li hanno bloccati, non senza fatica, a poca distanza dal posto: la coppia ha aggredito i poliziotti verbalmente e fisicamente. Accompagnati in questura, i due hanno proseguito con il loro comportamento violento. E, completata la fase di identificazione, è emersa la lista dei loro precedenti penali e di polizia, accertando inoltre che il 21enne guidava l'autovettura, intestata ad una società di noleggio, privo della patente di guida.

Entrambi sono stati denunciati a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, mentre al 21enne sono state contestate svariate violazioni al codice della strada, oltre alla guida senza patente. Sono in corso da parte dei poliziotti dell'Upgsp ulteriori accertamenti per definire gli aspetti riguardanti il noleggio dell'auto e come il giovane ne sia entrato in possesso.