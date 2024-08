Inseguimento da Milano a Rozzano, le auto finiscono fuori strada: agenti contusi

Rozzano (Milano), 26 agosto 2024 – Due agenti della Polizia di Stato sono rimasti lievemente contusi, e accompagnati in ospedale in codice verde, dopo che la loro auto è finita fuori strada durante l’inseguimento di un fuggitivo. E’ successo nel pomeriggio di ieri a Rozzano, in via Eugenio Curiel, arteria tra le più trafficate perché conduce alla tangenziale.

La pattuglia dei poliziotti era in scia alla Seat Leon di un presunto scippatore; l’inseguimento è iniziato a Milano ed è proseguito a Rozzano dove, arrivate in via Curiel, entrambe le auto – del fuggiasco e degli agenti – sono uscite di strada, finendo la loro corsa contro un palo e un cordolo.

Uscito illeso dall’abitacolo, lo scippatore ha abbandonato il veicolo sul posto e continuato la fuga a piedi, facendo perdere le tracce. Gli agenti, un 25enne e un 32enne, sono stati assistiti dal soccorso sanitario; le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul luogo dell’incidente carabinieri e polizia locale.