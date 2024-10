Vigile di Como travolto in moto da un’auto: portato d’urgenza in ospedale

Un agente della polizia locale di 30 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto giovedì pomeriggio in via Varesina, a Como. Il vigile stava viaggiando in moto insieme a un collega quando, all’altezza di via Collina, è stato travolto da una Mercedes guidata da una donna che stava svoltando sulla strada. Le condizioni del trentenne sono piuttosto serie, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono accorse un’ambulanza e un’automedica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, che hanno trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale Sant’Anna. Resterà da ricostruire ora l’esatta dinamica dello schianto e stabilire eventuali responsabilità.