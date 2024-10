Verolanuova, morto l’anziano travolto in bicicletta da un’auto

Verolanuova (Brescia) – E’ morto poco dopo l’arrivo in ospedale, il ciclista di 82 anni investito questa mattina a Verolanuova, lungo la strada principale che porta nel centro del paese in provincia di Brescia.

Le sue condizioni era subito apparse molto gravi e nulla è servito, purtroppo, il rapido trasferimento al vicino ospedale di Manerbio in elicottero, dopo che per oltre mezz’ora i soccorritori hanno rianimato sul posto l’anziano, trovato in arresto cardiocircolatorio.

L’Incidente è avvenuto attorno alle 11.30 in via Gerolamo Rovetta. A investire il ciclista è stata un’auto, il cui conducente si è fermato a prestare soccorso. La sua posizione è ora al vaglio delle forze dell’ordine nell’ambito dell’inchiesta che dovrà stabilire la dinamica del tragico incidente e accertare eventuali responsabilità.