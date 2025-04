Fanno un incidente, picchiano la 18enne alla guida dell’altra auto e poi mentono ai carabinieri: denunciata coppia di stranieri

Porlezza, 24 aprile 2025 – L’incidente era avvenuto il 12 aprile. Da un lato un’auto con alla giuda una ragazza di 18 anni di Carlazzo, e dall’altro una coppia: un disoccupato portoghese di 22 anni residente a Corrido, e con una barista svizzera di 25 anni residente a Porlezza, attualmente conviventi. All’arrivo della pattuglia del Radiomobile di Menaggio, i carabinieri avevano trovato una situazione concitata, durante la quale la diciottenne era stata aggredita e picchiata.

La scoperta dopo i controlli

Subito ai militari, la donna svizzera aveva dichiarato di essere stata lei alla guida dell’auto al momento dello scontro, assumendosi la responsabilità dell’incidente. Ma le indagini svolte dai carabinieri, acquisendo le immagini di alcune telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, che erano puntate verso il luogo dell’incidente, hanno restituito una versione ben diversa. Alla guida dell’auto c’era infatti il ventiduenne, colpito da una misura di prevenzione in virtù della quale era stato privato della patente.

I reati contestati

I due sono stati quindi denunciati a piede libero per una quantità di reati, commessi tutti in quei pochi minuti e grazie alle condotte tenute sia prima dell’arrivo della pattuglia, che davanti ai carabinieri: per lesioni personali, percosse, falso ideologico, sostituzione di persona in concorso, lui anche per guida senza patente e per minaccia aggravata alla ragazza. Quest’ultima, portata al pronto soccorso, era stata medicata e dimessa con una prognosi di otto giorni.