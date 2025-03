Fa un incidente e aggredisce i soccorritori

Due operatori del soccorso sanitario aggrediti ieri mattina a Gallarate durante lo svolgimento del loro servizio. La richiesta di intervento è arrivata intorno alle 10 per un incidente in corso Sempione, coinvolte due auto, con tre persone a bordo, ferite, tra cui un bambino di 11 anni, per fortuna non gravi. Sul posto sono arrivati i soccorritori, con ambulanze e auto mediche, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. Secondo una prima ricostruzione una delle vetture coinvolte ha urtato una macchina parcheggiata e ha terminato la sua corsa contro un palo della luce provocandone la caduta sulla strada. L’impatto ha innescato anche una fuga di gas, che è stata immediatamente contenuta e risolta dai tecnici.

Durante l’intervento di assistenza ai feriti, due operatori, di Areu e della Cri di Busto Arsizio, sono stati aggrediti dal conducente di una delle macchine coinvolte nell’incidente. L’automobilista sarebbe sceso dalla vettura e per motivi ancora da chiarire ha assalito con violenza gli operatori impegnati nei soccorsi, l’operatore della Cri di Busto Arsizio, scaraventato a terra è stato trasportato al pronto soccorso e dopo le cure del caso, dimesso con 7 giorni di prognosi. L’aggressore è stato fermato, identificato e condotto al comando della Polizia locale, dove ieri la sua posizione era al vaglio. Pesanti in mattinata le ripercussioni sul traffico in centro città. Purtroppo già una decina di giorni fa il personale della Cri di Gallarate è stato aggredito da un paziente a Somma Lombardo mentre ne preparava il trasporto, episodio che ha suscitato forte preoccupazione. Il paziente sommese e i suoi familiari qualche giorno dopo con una lettera hanno comunicato le loro scuse agli operatori ringraziando il personale intervenuto. Ieri di nuovo due operatori aggrediti durante il loro servizio.

R.F.