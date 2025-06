Alta Valle Intelvi, perde il controllo dell’auto e si ribalta: 80enne trovata intrappolata nell’abitacolo

Pellio Intelvi (Como), 17 giugno 2025 – Era alla guida, da sola in auto, quando si è ribaltata mentre percorreva via Pian delle Noci ad Alta Valle Intelvi, zona di Pellio. La donna, 80 anni, stava percorrendo un tratto di strada perfettamente dritto, a bordo della sua utilitaria, di cui improvvisamente ha perso il controllo, fino a ribaltarsi su un fianco. Forse a causa di una sterzata improvvisa per riprendere il controllo del veicolo: i vigili del fuoco del distaccamento di Centro Valle Intelvi e il 118, oggi a mezzogiorno l’hanno trovata così, chiusa nell’abitacolo in attesa di essere soccorsa, ferita nel ribaltamento.

E’ stata trovata con lesioni importanti, ma meno gravi di quello che si era temuto in un promo momento, quando il personale sanitario ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso: l’anziana donna, è stata portata in elicottero in codice giallo all’ospedale di Gravedona, medicata e sottoposta a ulteriori accertamenti medici. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, per cercare di capire come quell’auto, che certamente non procedeva a elevata velocità, si sia potuta ribaltare. La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario a consentire i rilievi, la rimozione del veicolo e la messa in sicurezza.