Frontale tra un monopattino e una bicicletta: 68enne in ospedale in codice rosso

Misano di Gera d’Adda (Bergamo) – Questa mattina alle 10.19, in un sottopassaggio della strada Rivoltana, all'altezza di Misano di Gera d'Adda, è avvenuto uno scontro frontale tra un monopattino e una bicicletta.

Ad avere la peggio un uomo di 68 anni, il conducente del monopattino, che ha riportato traumi al volto e alla schiena ed è stato trasportato in Codice Rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Ferito anche il ciclista, un ragazzo di 21 anni, trasferito in codice giallo all'ospedale di Treviglio per un trauma all'arto superiore. Sul posto sono intervenute un'automedica, due ambulanze e i Carabinieri per i rilievi del caso. La dinamica dell'impatto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.