Incidente a Fino Mornasco, scontro frontale tra autocarri: morto conducente 45enne, ferito l’altro autista

Fino Mornasco (Como) – Incidente oggi, martedì 23 luglio, a Fino Mornasco. Poco prima delle 14 due autocarri si sono scontrati frontalmente in via Valle Mulini, per cause ancora in corso di accertamento. Il bilancio è drammatico: morto il conducente 45enne del primo mezzo, soccorso anche l’altro autista, di 49 anni.

Come reso noto da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) sul posto sono intervenuti elisoccorso, auto infermieristica e due ambulanze oltre a polizia locale e carabinieri. Il 49enne ferito è stato portato in codice giallo al Sant’Anna di Como, con un traumi alla testa, a un braccio e a una gamba. Le forze dell’ordine sono al lavoro per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.