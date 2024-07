Calco, incidente sulla Como - Bergamo: sette feriti, Briantea bloccata

Calco (Lecco), 22 luglio 2024 – Frontale all'alba sulla Como – Bergamo. Il bilancio è di sette feriti. Questa mattina poco prima delle 7 c'è stato un incidente sulla SS 342 Briantea nel tratto di via Nazionale a Calco.

La dinamica

I conducenti di un furgoncino Ford e di una station wagon si sono scontrati: il primo procedeva in salita, in direzione di Merate, il secondo viaggiava nella direzione opposta, in discesa, verso Lecco.

A bordo dei due veicoli c'erano sette persone, guidatori compresi: due 18enni, un 19enne, due 49enni, una 51enne un uomo di 62 anni. L’impatto è stato molto violento. Ingente lo spiegamento di soccorritori, con i sanitari di Areu e i volontari arrivati da Merate, Vimercate e Calolziocorte con quattro autoambulanza, oltre ai vigili del fuoco di due squadre del distaccamento di Merate, che hanno liberato dai rottami alcuni degli occupanti rimasti bloccati sui mezzi incidentati.

Per consentire le operazioni di soccorso, i carabinieri hanno temporaneamente prima chiuso al transito la Como – Bergamo, per poi istituire un senso unico alternato. Inevitabili le conseguenze sul traffico dell'ora di punta, con lunghe code e rallentamenti. I feriti, dopo la prima assistenza, sono stati trasferiti in sicurezza in diversi ospedali della zona. Nessuno di loro sembra essere in pericolo di vita.