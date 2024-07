Incidente a Cirimido, camion contro auto: due feriti

Cirimido (Como), 19 luglio 2024 – Un uomo di 48 anni e una donna di 47, sono rimasti feriti nell’incidente avvenuto questa mattina a Cirimido, dove l’auto su cui viaggiavano è stata urtata posteriormente da un autoarticolato.

Lo scontro è avvenuto sulla strada provinciale 32, in prossimità del rondò all’incrocio con via Enrico Toti. Sul posto, assieme al 118 che ha trasportato i feriti all’ospedale di Tradate, in condizioni non gravi, sono intervenuti i vigili del fuoco di Appiano Gentile e Como, che hanno rimosso l’auto e ripristinato le condizioni di sicurezza della strada. Rilievi in corso da parte dei carabinieri.