Ritrovata dopo due mesi Melissa, la ragazza di 16 anni scomparsa a Treviglio

Dopo oltre due mesi di angoscia, si è finalmente conclusa con un lieto fine la vicenda di Melissa, la sedicenne scomparsa da Treviglio il primo febbraio 2025. La ragazza, che viveva in una comunità per minori, si era allontanata senza portare con sé cellulare, documenti né denaro, facendo perdere le proprie tracce e suscitando profonda preoccupazione tra familiari e autorità.

Le ricerche e gli appelli

Le ricerche, coordinate dalle forze dell'ordine e supportate dall'associazione Penelope Lombardia, si erano intensificate nel corso delle settimane, con appelli lanciati anche attraverso i media locali. Melissa era già fuggita in passato dalla comunità, ma era sempre stata rintracciata; questa volta, invece, il suo silenzio prolungato aveva alimentato timori crescenti.

Il ritrovamento

La svolta è arrivata il 18 aprile, quando Melissa è stata ritrovata in buone condizioni di salute e ha potuto riabbracciare la sua famiglia. I dettagli sul luogo e le circostanze del ritrovamento non sono stati resi noti, ma la notizia ha portato sollievo e gioia a quanti si erano mobilitati per la sua ricerca. Questo episodio evidenzia l'importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini nella gestione dei casi di scomparsa di minori.