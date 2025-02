Paura lungo l’autostrada A9 a Cadorago, camion abbatte una colonnina del gas: evacuata l'area di servizio

Cadorago, 26 febbraio 2025 - Questa mattina poco prima delle 8, i vigili del fuoco sono intervenuti nell'area di servizio Lario Ovest, lungo l’autostrada A9 all’altezza di Cadorago, per un incidente causato da un camion in manovra: durante le operazioni di sosta, il mezzo pesante ha divelto una colonnina della distribuzione di Gpl, staccando la condotta dalla sua base e causando un'importante perdita di gas. Al loro arrivo, i vigili del fuoco e la polizia stradale hanno evacuato preventivamente l'intera area di servizio.

È stato attivato immediatamente il sistema di sicurezza per evitare rischi di esplosioni e per garantire la sicurezza delle persone. E’ poi iniziato il rilievo strumentale per valutare la dispersione del gas, mentre sono state eseguite ispezioni ai tombini e alle nicchie adiacenti, per escludere la presenza di accumuli di gas e prevenire qualsiasi rischio di esplosione. Non ci sono stati feriti, ma l’area di sosta e rifornimento è stata chiusa al traffico. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso e si continuerà a monitorare la situazione per garantire la completa eliminazione del pericolo.