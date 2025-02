Guida in contromano sulla A9: donna di 81 anni si scontra in galleria con un'altra auto

Como, 16 febbraio 2025 – E’ finita in ospedale, dopo aver imboccato l’autostrada in senso contrario ed essersi scontrata con un’auto che arrivava dalla direzione opposta.

La protagonista dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio alle 16 lungo l’autostrada A9, è una donna di 81 anni, alla guida di una Mercedes Classe A, che ha guidato per circa quattro chilometri contromano nel tratto tra le uscite di Como centro e la frontiera tra Italia e Svizzera. Lo scontro frontale con una Seat Ibiza guidata da un uomo di 52 anni, è avvenuto all’interno della galleria San Fermo, dove il veicolo che procedeva nella giusta direzione, non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Como: secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe imboccato la A9 in direzione Milano da Como, per poi invertire la marcia una volta raggiunta la barriera di Grandate, trovandosi a guidare contromano. I due conducenti non hanno riportato gravi ferite, ma la donna è stata ricoverata al Sant’Anna in stato confusionale. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per circa 40 minuti con ripercussioni sulla viabilità.