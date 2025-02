Incidente sull’Autolaghi, un’auto si ribalta: passeggeri incastrati negli abitacoli, intervengono i pompieri con le cesoie

Saronno, 4 febbraio 2025 – Ancora un grave incidente sull’Autolaghi questo pomeriggio nel pieno dell’ora di punta. Due auto si sono scontrate, e una si è ribaltata dopo l’impatto, sull’A9 all’altezza di Saronno, poco prima dell’uscita di Origgio, sull’Autolaghi in direzione di Milano. L’incidente si è verificato intorno alle 17 e 15. L’allarme è scattato subito: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno.

Per liberare le tre persone rimaste intrappolate agli interni dei pompieri del distaccamento di Saronno hanno fatto ricorso alle cesoie idrauliche. La più grave, una donna che è stata portata in codice giallo in ospedali con diversi traumi e delle sospette fratture. Le altre due hanno riportato ferite più lievi. Sul posto, come da protocollo, Polizia stradale, ambulanze e automedica. Inevitabili le conseguenze sul traffico per la congestionata direttrice fra Como, Milano e la Svizzera. In direzione del capoluogo lombardo si sono formati fino a dieci chilometri di coda.

I vigili del fuoco al lavoro con le cesoie per liberare uno dei passeggeri rimasti intrappolati

Una giornata da dimenticare per l’Autolaghi quella di oggi. Nelle prime ore del mattino un altro schianto si era verificato alle porte di Milano fra le uscite di Cascina Merlata e Fieramilano. Intorno alle 5.45 un’auto è finita contro un guardrail. A dare aiuto alla donna bordo è sceso il conducente della vettura che la seguiva ma che è stato travolto da un altro mezzo. L'uomo, 59 anni, è ora ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano mentre la donna, 62 anni, ha avuto conseguenze lievi.