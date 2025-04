Tragedia a Fino Mornasco, precipita da 10 metri nel cantiere della scuola: morto un operaio edile

Fino Mornasco, 9 aprile 2025 – Un uomo di 54 anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi, in un infortuni sul lavoro avvenuto all’interno di un cantiere per la realizzazione di un edificio scolastico, in via Leonardo Da Vinci a Fino Mornasco.

L’operaio è caduto da un’altezza di una decina di metri, ma al momento non si sa quali sono stati i motivi e come sia avvenuto il tragico infortunio. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza e auto medica, ed era stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso da Como, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare, morto sul colpo in conseguenza dell’impatto a terra.

Nel cantiere sono inoltre arrivati i vigili del fuoco di Cantù con il carro Saf da Como, e i carabinieri. Di quanto accaduto è stato informato il magistrato di turno della Procura di Como, Simona De Salvo, che ora sta valutando come procedere e quali accertamenti disporre.