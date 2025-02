Il Teatro Nuovo riaprirà: "Festeggiamo il traguardo"

Sono bastate un paio di settimane per raccogliere i fondi necessari a garantire la messa a norma del teatro di Rebbio, chiuso dall’inizio dell’anno per ordine di Palazzo Cernezzi per la mancanza della certificazione antincendio. Don Giusto Della Valle, per mezzo dei legali della parrocchia, si era opposto al provvedimento proponendo un ricorso, poi respinto, al Tar della Lombardia. Per fortuna in suo soccorso sono arrivati tanti comaschi che in queste settimane, attraverso una serie di donazioni grandi e piccole, hanno raccolto i fondi necessari per pagare gli interventi di messa a norma. Una gara di solidarietà che ha superato i 75mila euro solo grazie ai contributi inviati online sulla piattaforma di crowdfunding della Fondazione della Comunità Comasca. "Desideriamo rassicurare tutti: il Teatro Nuovo continuerà a essere un punto di riferimento per la cultura, l’arte e la socialità per la città - rassicurano i rappresentanti del consiglio affari economici della parrocchia -. La parrocchia San Martino in Rebbio si è impegnata per una somma di 150mila euro per completare gli ulteriori interventi di adeguamento richiesti e continuare, come da 50 anni, a offrire spettacoli ed eventi in sicurezza. A causa della forzata chiusura, siamo molto dispiaciuti di non poter offrire uno spazio a tutti coloro che avevano programmato eventi solidali da noi".

Grazie al supporto dei comaschi, è stato quasi raggiunto il traguardo di 80mila euro che permetterà di concludere l’intervento di messa in sicurezza e riaprire la struttura. Per contrbuire si può donare sulla piattaforma della Fondazione della Comunità Comasca onlus (https://dona.fondazione- comasca.it/campaigns/teatronuovorebbio/) o con un bonifico sul conto della parrocchia di Rebbio, IBAN: IT48K0843010904000000093297 con causale "contributo per lavori Teatro Nuovo di Rebbio".

Don Giusto è impegnato da anni anche nell’accoglienza dei migranti, in particolare i ragazzi non accompagnati, che raggiungono Como con l’obiettivo di superare la frontiera e raggiungere i parenti in Nord Europa, un’opera meritoria che ha scatenato contro di lui anche molte critiche.