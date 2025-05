palazzolo sull'oglio suora rosalina per ivan

Di Milla PrandelliPALAZZOLO SULL’OGLIOA poche ore dall’inizio del Conclave, che si aprirà alle 16.30 di questo mercoledì 7 maggio, dal bresciano arriva un augurio al cardinale bergamasco Pierbattista Pizzaballa. A farglieli, nel giorno di Santa Caterina Patrona d’Italia è stata suor Rosalina Ravasio, fondatrice della Comunità Shalom di Palazzolo sull’Oglio. La religiosa, che è conosciutissima per quanto sta facendo a favore dei fragili, giovani e meno giovani con problemi di dipendenze, e che nei social network è seguitissima, ha voluto dedicare un pensiero e un augurio all’amico bergamasco. Suor Rosalina è una vera e propria influencer in senso positivo, poiché nei suoi messaggi diffonde speranza, ma anche nozioni, considerazioni sulla vita e trasmette un grandissimo amore per ogni essere: dall’uomo agli animali. Donna energica e carismatica ha voluto rivolgersi direttamente al Cardinale di Cologno al Serio, che da Palazzolo dista pochi chilometri. All’amico ha detto: Siamo amic , era custode della Terra Santa, vorrei lanciargli un augurio. Monsignore, Eccellenza, Eminenza, non so come ti chiamano lì in Vaticano. Anche se non diventi Papa non fa niente. Tu rimani sempre il genuino bergamasco. Forte, impegnato. Tutelante dei poveri. E soprattutto, ti prego, continua a essere un uomo di Dio. Grazie, buona giornata. Tanti auguri. Noi ti vogliamo bene lo stesso anche se non diventi Papa. Se poi il signore farà questo dono.. Ma tu non perdere la tua spiritualità francescana realmente, sempre attenta, anche ai poveri. Il signore sarà sempre con te”. Molti tra gli amici della suora palazzolese hanno lasciato commenti. Qualcuno vorrebbe che Pizzaballa salisse al soglio Pontificio con il nome di Giovanni XXIV, percorrendo così il cammino e seguendo le orme segnate dal bergamasco Papa Giovanni Battista Roncalli da Sotto Il Monte, Papa Giovanni XXIII, morto nel 1963 e ancora amatissimo da bresciani e bergamaschi.