Il parco di via Foscolo intitolato a Cristina. A 50 anni dalla morte

A mezzo secolo dalla sua morte la città ha deciso di intitolare il parco di via Foscolo a Cristina Mazzotti (foto) che proprio la sera del suo sequestro, il 30 giugno del 1975, festeggiò il compleanno e la promozione in terza liceo in un bar della città per poi fare ritorno, sull’auto guidata da un’amica e in compagnia del fidanzato, alla villa di famiglia a Eupilio.

"Questa amministrazione comunale sceglie l’intitolazione del parco "A Cristina Mazzotti e ai Martiri della Mafia", per mantenere vivo il ricordo di questa giovane donna strappata alla vita così brutalmente - si legge nella motivazione - È considerata un’erbese e nonostante il tempo passato il fatto accaduto e la sua memoria sono ancora attualissimi e spetta a noi sensibilizzare il più possibile la nostra collettività come segno tangibile della memoria di insegnamento per il futuro".

Il ricordo di Cristina è portato anche dalla famiglia attraverso la Fondazione Cristina Mazzotti, con lezioni e percorsi di formazione alla legalità nelle scuole. "La scelta dell’intitolazione del parco non è casuale: il ricordo si trasmette nei luoghi pubblici".

La cerimonia d’intitolazione, alla presenza del sindaco Mauro Caprani, sarà 24 maggio. Ro.Ca.